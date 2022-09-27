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За последнее время об угрозах применения ядерного оружия говорят всё чаще. В Организации Объединённых Наций призвали страны отказаться от подобной риторики. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш – сообщает ТАСС.

Генсек назвал “безумием” мысль о том, что в ядерной войне может оказаться победитель. В случае, если конфликт с применением такого оружия произойдёт, то это приведёт к ” гуманитарному армагеддону”, – заявил Гутерриш. Глава ООН порекомендовал всем странам, которые заявляют о возможности применения ядерного оружия, сделать “шаг назад” и прекратить “ядерный шантаж”.

В странах Запада заявляют, что Россия готовится применить на Украине ядерное оружие. Якобы такую угрозу высказал президент Владимир Путин 21 сентября во время своего видеообращения, пообещав, что Россия будет защищать свой суверенитет всеми доступными способами. Позже на это отреагировали власти США, заявив, что Москву ожидают “катастрофические последствия” в случае применения оружия массового поражения.

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