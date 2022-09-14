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Сразу восемь высокоточных крылатых ракет нанесли сокрушительный удар по дамбе водохранилища в Кривом Роге. Эту информацию озвучил замглавы Офиса президента Украины Зеленского Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что ракетными ударами поражено крупное гидротехническое сооружение. Глава Офиса Андрей Ермак высказался еще скромнее, отметив, что ракеты «прилетели» по городу. Но жители Кривого Рога уже выкладывают в Сеть фото и видео с разливающейся рекой Ингулец, которая затапливать прибрежные земли.

Напомним, ранее сообщалось, что удар по дамбе в Кривом Роге поставил крест на попытках ВСУ форсировать реку Ингулец у Андреевки на Херсонском направлении. Все дело в том, что она превратилась в мощный водный поток, в буквальном смысле смывающий любые переправы.

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