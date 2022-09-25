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В ночь на 25 сентября ВС РФ нанесли удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ в Запорожье, точно поразив цели. Местные жители сообщают как минимум о 10 прилетах. Причем одной из целей стала электроподстанция, после попадания по которой в городе пропал свет.

Запорожье в настоящий момент все еще контролируется Киевом. ВСУ обустроили в городе несколько крупных пунктов размещения резервистов и иностранных наемников, а также складов с вооружением и боеприпасами, поясняет портал «Военное обозрение».

Официальный Киев подтверждает, что не менее десяти ракет ударили по Запорожью, но точные места попадания высокоточного российского оружия пока скрывает. Обычно это указывает, что военные объекты были поражены максимально точно и целей достигли все выпущенные по городу боезаряды.

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