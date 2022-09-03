Еще один склад с боеприпасами к американским РСЗО M142 HIMARS удалось уничтожить российским военным на территории Николаевской области. Для этой цели был задействован компактный квадрокоптер, который сбросил на объект прикрепленный к нему снаряд.

Сразу же после этого прозвучал мощнейший взрыв. Уже позже выяснилось, что помимо боеприпасов к реактивным системам залпового огня, боевики хранили на складе еще и аммиачную селитру. Все это сдетонировало, спровоцировав совершенно неожиданный эффект, сообщил портал SM-News.

Склад уничтожен полностью, на его месте осталась лишь воронка, напоминающая о сильном взрыве. Авторы публикации отмечают, что данный эпизод произошел несколько дней назад и именно он объясняет, почему Киев стал гораздо реже использовать РСЗО HIMARS для обстрела объектов ВС РФ.