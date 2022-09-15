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Очередной взрыв над Крымом прозвучал вечером, 15 сентября, сообщил портал «Русская весна». Уточняется, что он стал результатом работы средств противовоздушной обороны, уничтоживших цель противника.

Военные корреспонденты рассказали, что пока неидентифицированную воздушную цель российская ПВО уничтожила в районе Зеозерного – Евпатории. Не исключено, что речь идет о разведывательном беспилотнике ВСУ, но официальной информации по этому поводу пока нет.

Видеозаписи и фото выкладывают в социальных сетях и местные жители. В основном они запечатлели только инверсионный след от ракеты. Также пользователи Сети делятся впечатлениями о прогремевшем над полуострове взрыве.

Напомним, что ранее ПВО РФ уже сбивала вражеские беспилотники над Евпаторией и Севастополем. Развернутые в Крыму комплексы срабатывают безошибочно и четко, благодаря чему ВСУ не удается провести разведывательные мероприятия или устроить провокацию.

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