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Североатлантическому военному блоку нужно обратить больше внимания на Арктику и усилить там своё присутствие. Об этом, как пишет западная пресса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг – сообщает издание ИноСМИ.

Причиной для усиления своего влияния в указанном регионе в НАТО называют климатические изменения. В их числе глобальное потепление и связанное с ним таяние ледников. Кроме того, немаловажным фактором, по словам Столтенберга, является повышение безопасности стран-участниц военного блока на фоне вооружённого противостояния России и Украины. В первую очередь речь идёт о северных европейских странах, включая недавно принятые в НАТО Швецию и Финляндию.

Генсек НАТО, как отмечают СМИ, также обвинил Москву в том, что она расконсервировала военные арктические базы, которые до этого не использовались со времён СССР.

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