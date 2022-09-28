Москва вряд ли применит ядерное оружие в противостоянии с Украиной. Предпосылок к этому пока не наблюдается. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его слова приводит ТАСС.

Тем не менее генсек Североатлантического военного блока отметил, что президент России Владимир Путин часто намекает на использование ядерного оружия, и страны Запада должны воспринимать такую риторику со всей серьёзностью.

Ранее власти США также заявляли, что пока не видят свидетельств тому, что Россия готова применить ядерное оружие в конфликте с Украиной. Тем не менее в Вашингтоне уже заявили, что на случай, если это всё же произойдёт, у Белого дома есть план действий. В чём он заключается – не уточнялось.

О возможном ядерном ударе по Украине на Западе заговорили после видеообращения президента Владимира Путина, в котором он в очередной раз заявил, что Россия будет защищать суверенитет всеми доступными способами.