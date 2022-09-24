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На Пекин движется колонна боевой техники, протяженность которой составляет примерно 80 километров. В ней едут не только легкие бронеавтомобили, но и БТР, танки, военные грузовики. Все это размещается в паре десятков километров от столицы, но подробной информации о том, что происходит в Китае, пока нет.

Портал Avia.Pro сообщает лишь, что китайская армия арестовала Ли Кэцана, возглавляющего Госсовет КНР, однако и эти сведения пока не получили официального подтверждения.

Некоторые зарубежные источники высказывают мнение, что техника, собираемая изо всех регионов страны для похода на Китай, необходима для совершения государственного переворота. Он якобы давно замышлялся военным руководством. Однако в настоящий момент все подобные высказывания являются не более, чем догадками.

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