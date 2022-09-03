Минобороны РФ опубликовало видеозапись боя, в результате которого десантное подразделение российских ВС остановило попытку прорыва украинских войск. О том, что именно происходило на данном участке фронта, рассказал боец с позывным «Тихий».

По его словам, видео было сделано беспилотным аппаратом. Дрон подняли десантники, которые услышали рев двигателей украинской боевой техники и приготовились отражать наступление.

Для нанесения ударов по врагу были задействованы танки, АГС и реактивная артиллерия. На протяжении двух часов боевики ВСУ пытались отбиваться, но преодолеть явное огневое превосходство российских военных не сумели.

«Тихий» отметил, что противнику дали возможность безопасно эвакуировать раненых. По ним огонь уже никто не открывал.