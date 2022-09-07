Российские ВС освободили населенный пункт Кодема близ Артемовска на Донбассе, а также продолжили удары с применением высокоточного оружия на Николаево-Криворожском направлении, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Кроме того, он отметил успешные действия ВС РФ в Николаевской области. В районе Явкино и Висунска были нанесены ракетные удары по живой силе и бронетехнике ВСУ, неподалеку от Оленовки ликвидирован пункт управления противника, вблизи населенного пункта Перемога уничтожен крупный склад с боеприпасами. Кроме того, российские ВС сбили украинский штурмовик Су-25.

Также продолжается истребление подразделений противника, пытающихся продолжать наступательные действия в Херсонской области. Уже традиционно под Андреевкой и Сухим Ставком уничтожены техника и личный состав ВСУ.

Всего же за 24 часа ВС РФ ликвидировали 47 артиллерийских подразделений украинской армии, шесть командных пунктов, предприятие, на котором изготавливались боеприпасы к реактивным системам залпового огня «Ольха», РЛС производства США.