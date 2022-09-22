Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт прокомментировала видеообращение президента России Владимира Путина, которое он сделал 21 сентября. В нём кроме объявления частичной мобилизации говорилось и о том, что Россия будет использовать все средства для своей защиты. “Это не блеф”, – подчеркнул российский президент. Об этом сообщает РИА “Новости”.

По мнению Ламбрехт, которое она высказала в эфире телеканала ZDF, слова об использовании всех средств для защиты Путин произнёс только для того, чтобы разобщить и запугать страны, которые оказывают поддержку Украине. При этом глава немецкого военного ведомства отметила, что “сейчас трудно проникнуть в голову Путина и понять его стратегию”. Но в любом случае, нужно следить, какие действия последуют за угрозами, подчеркнула министр обороны.

Ламбрехт также указала, что запугивание со стороны Москвы не разобщит союзников Украины – Евросоюз продолжит стоять на стороне Киева.