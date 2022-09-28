Референдум в ЛНР показал, что больше 98 процентов жителей республики хотят ее присоединения к России. Однако реализация этого решения займет некоторое время, рассказал офицер Народной милиции Андрей Марочко.

По его словам, ожидать, что после завершения референдума обстрелы со стороны националистических формирований ВСУ сразу прекратятся, было совершенно бессмысленно. Сейчас законодательная база ЛНР будет подгоняться под действующее законодательство РФ, Кроме того, в России должен был принят ряд ключевых решений, которые окончательно закрепят процессе воссоединения.

Возвращение Луганской Народной Республики в состав РФ на законодательном уровне позволит развязать руки российской армии, которая предпримет все необходимые меры, чтобы отбросить боевиков как можно дальше от границ республики. Поэтому они просто физически не смогут обстреливать ее территорию.