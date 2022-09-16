Генпрокуратура ЛНР, в здании которой 16 сентября произошел мощный взрыв, вела целый ряд дел о шпионаже. Также она расследовала многочисленные диверсии, совершенные украинской стороной, занималась подрывниками, рассказал посол республики в Москве Родион Мирошник.

Он считает, что результаты всех этих расследований вряд ли могли быть угодны Киеву, поэтому и был организован террористический акт.

Также Мирошник напомнил, что в суде, здание которого находится рядом с Генеральной Прокуратурой ЛНР, в настоящий момент рассматривается дело одного из представителей ОБСЕ, который занимался шпионажем в пользу Украины. По словам посла, связь этого дела со взрывом пока не просматривается, но не исключено, что теракт был организован из-за него.