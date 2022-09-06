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Вечером в понедельник ВС РФ атаковали очередные объекты на территории Украины, используемые для военных целей. Ставленник Киева в Днепропетровской области Юрий Вилкул заявил, что ракетным ударом уничтожено крупное хранилище горюче-смазочных материалов неподалеку от Кривого Рога, передает портал “Русская весна”.

Гауляйтер региона также проинформировал, что запасы топлива, которые активно использовались украинской армией, сейчас уничтожены. Жители Кривого Рога публикуют видеозаписи и фото крупного пожара, сопровождаемого густым черным дымом.

Для уничтожения хранилища ВС РФ использовали крылатую ракету Х-101, которая попала точно в цель и спровоцировала возгорание топлива. Еще один заряд поразил нефтебазу в Кривом Роге, что позволило на некоторое время приостановить поставки горюче-смазочных материалов к линии фронта.

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