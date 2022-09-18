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Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 “Триумф” являются самыми эффективными системами противовоздушной обороны в мире. Об этом пишет китайское издание Sina, отмечая, что российские ЗРК превосходят по своим параметрам даже китайские “Хунци-9” – сообщает ИноСМИ.

Среди основных преимуществ, которыми обладает С-400 и на которые обратили внимание китайские обозреватели, указываются дальность работы “триумфов” (до 400 километров) и возможность использовать восемь различных типов ракет. Дальность упомянутой аналогичной китайской системы ПВО составляет всего 200 километров.

Сообщается также, что Запад крайне болезненно относится к поставкам российских С-400 в другие страны. Так, ранее несколько ЗРК закупила Турция и тут же попала “под раздачу” – США исключили страну из программы разработки истребителей нового поколения.

В самом Китае к С-400 тоже неоднозначное отношение. Известно, что у России комплексы готова закупить Индия. Это может угрожать безопасности КНР, поскольку у Пекина и Нью-Дели есть территориальные споры, которые могут вылиться в военный конфликт.

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