23 сентября начинаются референдумы в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях по вопросу вхождения этих регионов в состав России. Эксперты отмечают, что на протяжении 5 дней ВСУ могут наносить удары по местам проведения этих мероприятий, однако и у России есть чем ответить на столь серьезные провокации.

Портал «Военное дело» приводит инсайдерскую информацию о подготовке к вылету самолетов с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». В случае обстрелов со стороны Киева эти боезаряды будут использованы для ударов по центрам принятия решений на Украине.

В таких центрах, расположенных во Львове и Киеве, помимо представителей киевского режима, ситуацию на поле боя обсуждают и иностранные военные советники. Однако данные объекты будут уничтожены, если ВСУ будут предпринимать попытки сорвать всенародное голосование.

Напомним, что референдум продлится до 27 сентября. В ДНР и ЛНР будет проводиться голосование за вхождение в состав РФ. В Херсонской и Запорожской областях – за выход из состава Украины, провозглашение независимости и присоединение к России.