Конфликт на Украине искусственно создали и подпитывают США с целью разделить Европу на два враждующих лагеря и “обескровить” Россию. Такое мнение в интервью изданию L’Antidiplomatico высказал итальянский генерал в отставке Марко Бертолини. Ранее он возглавлял оперативную группу комбинированных сил страны – сообщает РИА “Новости”.

По словам Бертолини, замыслы Байдена хорошо известны многим членам мирового сообщества, которые ответственны за принятие государственных решений. Итальянский генерал заметил, что президент США вряд ли хочет скорейшего мира на Украине. Одна из его главных задач, сказал Бертолини, как можно сильнее ослабить Россию. Генерал пояснил, что традиционно к стране на Западе относятся настороженно.

Бертолини также отметил, что Запад вынудил Россию начать специальную военную операцию. Изначально, подчеркнул генерал, Москва была настроена на скорейшее урегулирование ситуации вокруг Украины, не доводя дело на вооружённого противостояния.