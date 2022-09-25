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В Иране заявили о «гордости и позитиве», испытываемых после удара ВС РФ по штабу ВМС Украины в Одессе. Напомним, что для этой атаки применялись российские беспилотники «Герань-2», являющиеся точной копией иранских Shahed-136.

Упомянутые выше дроны-камикадзе повторяют иранские не только по внешнему виду, но и по внутренней начинке. В то же время производятся они на российских оборонных предприятиях, поэтому являются отечественной техникой.

В Иране объяснили испытываемую гордость из-за атак российских дронов тем, что конструкторы арабского государства разработали барражирующие боеприпасы, а, значит, тоже могут считать себя причастными к уничтожению объектов, давно принадлежащих не Киеву, а Североатлантическому альянсу.

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