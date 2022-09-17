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Украинские войска в Харьковской области привычно занялись репрессиями, под которые попадают учителя и медики, сообщил руководитель военно-гражданской администрации региона Виталий Ганичев.

Он пояснил, что Киев называет свои мероприятия «фильтрацией», которая призвана выявить пророссийски настроенных граждан. При этом в основном репрессии коснутся простых людей – не только учителей и врачей, но и представителей других профессий, которые живут и работают на своей собственной земле.

Преступлением для Киева будет считаться уже то, что люди остались жить в освобожденных городах, а не сбежали на подконтрольную Украине территорию. Теперь им придется либо уезжать, либо терпеть, но второй вариант вряд ли кому-то подойдет из-за репрессий.

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