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Греция в ответ на угрозу президента Турции Тайипа Эрдогана обеспечить Афинам «тяжелые последствия» за применение комплексов С-300 обратилась в Североатлантический Альянс. Она заявила, что подобные высказывания турецкого лидера являются фактически призывом к началу боевых действий.

Также Греции не понравилось высказывание Эрдогана об островах в Эгейском море. По словам турецкого лидера, Афины оккупировали эти территории, однако Анкара не чувствует, что руки у нее связаны. Она якобы выжидает момента, чтобы исправить эту ситуацию.

Западные СМИ уже пишут о том, что Эрдоган своими заявлениями стремится расколоть Североатлантический альянс. Кроме того, угрозы отобрать у Греции острова в Эгейском море вполне могут расцениваться как объявление войны. Поэтому НАТО опасается, что между Анкарой и Афинами начнется вооруженное столкновение.

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