Вновь сформированные в результате частичной мобилизации подразделения будут заниматься прикрытием государственной границы России. На их подготовку и боевое слаживание потребуется около месяца, заявил генерал-лейтенант Виктор Соболев.

В интервью сайту НСН он пояснил, что сейчас российские подразделения разрываются между фронтом и тылом, поэтому частичная мобилизация позволит их разгрузить, дать возможность проводить наступательные операции. В их задачу войдут полное освобождение Запорожской и Херсонской областей, а также территорий ДНР и ЛНР.

Новые подразделения не в полном составе будут перебрасываться на Украину. Большая их часть займет позиции в приграничных регионах России для их прикрытия от обстрелов ВСУ. Скорее всего, первые резервисты отправятся на рубежи РФ и в зону специальной военной операции в конце октября.

Действующие на Украине подразделения этот месяц продержаться сумеют, тем более, что у Гентштаба ВС РФ имеются резервы для их поддержки.