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В распоряжение ВСУ необходимо поставить больше тяжёлого вооружения. В том числе и современных танков. Такое мнение высказал в интервью немецким СМИ председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген – сообщает ТАСС.

По его мнению, именно такая помощь сейчас необходима Украине. При этом Хойсген добавил, что танки не должна поставлять только Германия, однако она может стать инициатором в решении соответствующих вопросов. “Необходимо объединить усилия со странами, которые располагают, например, танками Leopard”, – подчеркнул председатель Мюнхенской конференции.

Запрос на предоставление наступательного вооружения Киев неоднократно направлял в Берлин, однако местные политики заявляли, что соответствующие вооружение должны поставлять не только немцы. По последним данным, ФРГ уже отправило на Украину вооружения почти на 700 миллионов евро. Из техники Германия направляла в распоряжение ВСУ реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки, бронемашины и так далее.

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