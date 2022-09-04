В Донецке союзные силы разворачивают уникальные комплексы радиоэлектронной борьбы «Леер», аналогов которым в мире сегодня не существует, сообщил портал Avia.Pro. Эксперты напомнили, что эти системы успешно применялись в январе текущего года в Казахстане.

Напомним, что «Леер» способен подавлять любые средства связи противника. Кроме того, он максимально точно определяет местоположение вражеских подразделений по сигналам с мобильных устройств. Вполне вероятно, что российские ВС и Народная милиция ДНР задействуют эти комплексы для усиления борьбы с боевиками ВСУ, занимающими окрестности Донецка, и продолжающими обстрелы города.

Напомним, что в январе в Казахстане произошла попытка государственного переворота. Тогда «Лееры» помогли подразделениям войск стран ОДКБ выявить группы террористов, которые устроили беспорядки и попытались захватить власть в стране.