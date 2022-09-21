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Бои за распределительную подстанцию недалеко от города Артёмовска ещё раз продемонстрировали, что на стороне ВСУ воюют не только украинцы, но и иностранные наёмники. С ними столкнулись бойцы российской частной военной компании (ЧВК) “Вагнер” – сообщает телеграм-канал Zvezdanews.

После того, как военнослужащие ВСУ отступили с объекта, “вагнеровцы” обнаружили там документы, которые принадлежали наёмнику из Израиля. Кроме этого трофеями бойцов ЧВК стало оружие, которое в спешке побросали отступающие. Уточняется, что речь идёт о вооружении стран НАТО.

На видеокадрах, которые приводятся в телеграм-канале, заметно, что административные помещения были разграблены украинскими военнослужащими, а само здание получило значительный ущерб. Тем не менее силами бойцов ЧВК в нём удалось восстановить водоснабжение.

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