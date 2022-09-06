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Вооружённые силы Украины постепенно оставляют первые линии обороны и отходят с потерями. В это же время союзные войска постепенно продвигаются в угледарском направлении. Об этом рассказал заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов – сообщает ТАСС.

Безсонов уточнил, что на угледарском направлении заметно продвижение – противник уходит вглубь своей территории из некоторых посёлков.

Замминистра также добавил, что союзные войска продвигаются и в горловском направлении. Здесь линия фронта сейчас статична – сказал Безсонов – однако позиции неприятеля шквальным огнём периодически накрывает артиллерия. Из-за этого – уточнил замминистра – противник несёт колоссальные потери. Безсонов также добавил, что отряды союзных войск смогли закрепиться на окраинах Первомайского.

Раннее министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины ведётся в соответствии с графиком. Темпы наступления были сознательно замедлены, чтобы не допустить потерь среди местного населения. В то же время на юго-востоке ВСУ предпринимает попытки к контрнаступлению. Однако все атаки успешно отбиваются союзными войсками, в результате чего украинская армия несёт большие потери.

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