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ВСУ нанесли удар по очередному мирному городу ДНР, использовав при этом американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Донецкой Народной Республики в СЦКК.

В результате взрыва одной из таких ракет был ранен 53-летний гражданин России.

«В результате атаки ранение получил сотрудник ГП “Автодор” — гражданин Российской Федерации 1969 года рождения», – говорится в сообщении Совместного центра по координации и контролю.

Напомним, что Соединенные Штаты передали Киеву противорадиолокационные ракеты, которые самостоятельно наводятся на средства ПВО и комплексы радиоэлектронной борьбы. Также американские инженеры модернизировали истребители МиГ-29 таким образом, чтобы превратить их в носители AGM-88 HARM.

Стоит отметить, что пока эти ракеты не показали эффективности в атаках на средства ПВО, так как в основном они либо взрываются в воздухе, не обнаружив для себя цели, либо поражают гражданские объекты.

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