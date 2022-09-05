Футбольным хулиганам предложили перейти на новый уровень “хулиганизма”, который будет выражаться в подбитых танках ВСУ и в действиях рейдовых отрядов. Об этом заявил командир первого фанатского подразделения в Донецкой народной республике боец с позывным “Испанец”. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Издание уточняет, что футбольные фанаты из разных группировок заявили, что готовы забыть о разногласиях на время специальной военной операции в Донбассе. Сейчас на базе бригады “Восток” формируется первое фанатское подразделение. Часть из радикальных футбольных болельщиков уже прошли курс молодого бойца, сейчас они проходят подготовку у инструкторов в Мариуполе.

“Испанец” также добавил, что среди футбольных фанатов есть немало состоятельных людей. которые уже предложили помощь в закупке вооружения для нового подразделения.