Киев намеревался существенно усилить подразделения, которые сейчас участвуют в боевых действиях на подступах к Купянску. В Северске на территории ДНР он сконцентрировал 2,5 тысячи боевиков и многокилометровую колонну боевой техники и уже намеревался осуществить переброску этой группировки под Харьков.

Эти планы разрушили союзные силы. Российская разведка своевременно обнаружила повышенную активность националистов и отследила их перемещение. После этого в бой вступила артиллерия, полностью уничтожившая группировку врага и оставившая наступающие на Купянск части без подкрепления.

Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал, что переброска войск планировалась на ранее утро 8 сентября. Крупные силы должны были стремительно подойти к Купянску с юга и сломить сопротивление ВС РФ. Однако ничего подобного не произошло, так как живая сила и техника врага были уничтожены в полном составе.