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Российские регионы начинают отчитываться о завершении мероприятий по частичной мобилизации. Так, в Бурятии уже закрыли соответствующие пункты сбора. Об этом у себя в телеграм-канале написал глава региона Алексей Цыденов – сообщает РИА “Новости”.

Цыденов не уточнил, сколько граждан было мобилизовано в Вооружённые силы РФ из региона, однако отметил, что “задание по мобилизации выполнено”. В этой связи пункты сбора закрываются, а военкоматы продолжают работать с желающими поехать в зону проведения специальной военной операции добровольно. Такие люди “продолжают идти”, рассказал глава Бурятии.

Алексей Цыденов также рассказал, что некоторых мобилизованных граждан уже отправили по домам по медицинским показаниям – сейчас в регионе проводятся дополнительные мероприятия по медосмотру мобилизованных.

О старте частичной мобилизации в России президент Владимир Путин заявил 21 сентября. Уточнялось, что в ВС РФ планируется призвать 300 тысяч резервистов.

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