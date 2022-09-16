На парламентском заседании партии Левых в Германии ее представительница Сара Вагенкнехт заявила, что санкции против России не работают. По ее мнению власти ФРГ должны делать шаги навстречу РФ и идти на переговоры с Москвой вместо введения новых бессмысленных пакетов, передает РИА Новости.

Ее выступление спровоцировало настоящий скандал. Дело дошло даже до заявлений о желании выйти из партии, представители которой позволяют себе подобные высказывания. Так, Ульрих Шнайдер, возглавляющий Ассоциацию социального обеспечения сообщил, что покидает политическое объединение.

Также свое возмущение высказал и премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов, выступающий за продолжение санкционного давления на Россию. Часть фракции, напротив, поддержала Вагенкнехт в ее стремлении налаживать отношения с Москвой.