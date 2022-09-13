Жители южного Сиднея (Австралия) ведут с местными птицами длительную борьбу за мусор: люди хотят его безопасно утилизировать, а серохохлые какаду, которые обжили этот район, полюбили им питаться и даже научились открывать крышки мусорных баков. Как сообщает портал Eurekalert, это стало предметом внимания ученых. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Когда я впервые увидела видео о том, как какаду открывают мусорные баки, обходя изобретательные устройства, поставленные людьми с целью не допустить их туда, я подумала, что это весьма интересное и уникальное поведение, которое следует лучше изучить», – говорит ведущий автор нового исследования Барбара Кламп, эколог- бихевиорист в германском Институте поведения животных им. Макса Планка.

Исследователи провели учет мест размещения 3283 мусорных контейнеров в четырех пригородах Сиднея, где ранее было зарегистрировано открытие этих контейнеров со стороны какаду.

Мотивация какаду – пищевые отходы. «Они очень любят хлеб. Как только кто-то откроет мусорное ведро, все какаду поблизости придут и попытаются получить что-нибудь вкусное», – поясняет Кламп.

Птицы обычно открывают мусорные баки клювом, а затем маневрируют на маленьком ободе и открывают крышку. Как выявили исследования, эти птицы успешно учатся такому поведению, наблюдая за другими какаду, и у каждой группы птиц в широком географическом диапазоне отмечена «своя особая техника» и непохожие методы.

Жители, пытающиеся не допустить проникновения какаду в мусорные баки, не могут просто держать крышки этих баков полностью закрытыми, потому что те должны открываться автоматическим манипулятором мусоровоза. Исследователи отметили, что люди-владельцы мусорных баков применяли различные способы защиты.

Опрос, проведенный исследователями, показал, что в перечне таких защитных мер поначалу преобладало размещение резиновой змеи на крышке мусорного бака. Но это почти никак не помогло отпугивать какаду. Помимо этого, жители кладут кирпичи и камни на крышки своих мусорных баков, привязывают к верхней части бутылки с водой, прикрепляют веревки, чтобы крышка не переворачивалась, используют палки, чтобы заблокировать петли.

Местным жителям приходится периодически менять тактику, поскольку какаду со временем разбираются с импровизированной защитой баков. Кламп затруднилась сказать, кто, по ее мнению, выиграет это противостояние за контроль над мусорными баками, но она и ее коллеги планируют посмотреть, как поведение какаду будет меняться от сезона к сезону.