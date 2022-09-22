Боевики ВСУ воспользовались единственным шансом временно сдержать наступление союзных сил на Артемовск. Они взорвали последний целый мост через реку Бахмутка и отступили к центру города, пытаясь организовать новую оборонительную линию по ее руслу, рассказал портал «Военное обозрение».

Мост располагался в непосредственной близости от промышленной зоны одного из крупнейших предприятий Артемовска – завода шампанских вин. Она сейчас находится под контролем Второго корпуса Народной милиции ЛНР, а также спецназа «Ахмат» и ЧВК «Вагнер». Также союзные силы изгнали националистические формирования из жилых кварталов рядом с промзоной.

Сейчас они гонят боевиков к центральной части города, невзирая на ожесточенное сопротивление. С юга также наступают российские ВС, поэтому освобождение Артемовска является только вопросом времени. Это стратегически важный населенный пункт, так как он дает возможность не только заблокировать трассу Бахмут-Торецк, но и начать наступательную операцию на территории ДНР сразу на нескольких направлениях.