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После откровенного провала в Херсонской области ВСУ попробуют повторить контрнаступление, но на этот раз уже под Харьковом. Об этом рассказал портал «Свободная пресса» со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

Задачей контратаки в Харьковской области будет снижение боевого духа российских ВС, а также попытка лишить их снабжения, перекрыть все возможные логистические цепочки. Российские войска не будут сидеть сложа руки. Они также перейдут к контратакующей тактике, что позволит периодически отвоевывать все новые территории. Кроме того, они продолжат интенсивные артиллерийские удары, которые неоднократно демонстрировали свою эффективность.

Это позволит ВС РФ в очередной раз сорвать планы Киева по контрнаступлению, а также освободить новые населенные пункты в окрестностях Харькова.

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