Первую промышленную партию самолётов Су-75 Checkmate произведут в 2026 году. Это будет так называемая установочная партия. Она нужна для подтверждения готовности изделий для серийного производства. Такая информация содержится в материалах Восточного экономического форума, который завершился во Владивостоке 8 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Сколько самолётов будет в установочной партии, не уточняется, однако по информации, которая появлялась в СМИ ранее, указывалось, что “Объединённая авиастроительная корпорация” готова построить четыре опытных образца Checkmate.

Впервые лёгкие однодвигательные истребители представили в 2021 году. Тогда заявлялось, что Су-75 Checkmate будет оснащён передовыми технологиями, в том числе и технологией искусственного интеллекта. Заявлялось, что его скорость будет составлять максимум 1,8 Маха, выполнять боевые задачи он сможет на расстоянии до 3 тысяч километров.