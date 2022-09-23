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В Новой Каховке силовые структуры РФ предотвратили теракт, который был направлен на срыв референдума по вопросу присоединения Херсонской области к России. Один из диверсантов, оказавший сопротивление, был ликвидирован, а второго задержали спецслужбы, передает РИА Новости.

Террорист по фамилии Панчук рассказал, что действовал по указке сотрудника Главного управления разведки при Минобороны Украины. Тот дал ему время на подготовку к теракту, а также разрешил найти сообщников из числа местных жителей. Однако сделать этого не удалось.

Панчук сообщил, что все, к кому он обращался за помощью, сразу отказывались. При этом они говорили, что Украина бросила жителей региона на произвол судьбы, в то время как РФ дает и продовольственные пайки, и пенсии, помогает выживать в довольно сложное время. Люди стали гораздо лучше относиться к РФ, поэтому никто не захотел участвовать в организации авантюрного теракта, заявил задержанный.

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