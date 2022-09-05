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Завершалась сложная неделя спецоперации, в ходе которой шли напряженные бои на южном направлении. Эксперты издания “Украина.ру” проанализировали, что хотело добиться командование ВСУ, и что получилось на самом деле.

Минобороны РФ сообщает о тысячах погибших украинских военнослужащих, сотнях ликвидированных единиц военной техники. Масштабы потерь ВСУ огромные. Обозреватели вспомнили один момент в истории, когда в бою на Курской дуге немцы также понесли глобальные потери, но при этом они неделю пытались наступать. История повторяется. ВСУ, несмотря на серьезный урон, продолжали наступление на Херсон.

Это наступление было важно и с политической точки зрения. Так киевские власти пытались поддержать Байдена перед его выборами в Конгресс США. В благодарность за это американский президент сразу же пообещал рассмотреть вопрос выделения дополнительной военной помощи Киеву. Денежные средства должны будут пойти на приобретение нового оружия.

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