Военный транспортник Ан-26, принадлежащий Воздушным силам Украины, совершил полет из Киева в Днепропетровск. Ему пришлось маневрировать на высоте не более 200 метров, чтобы не попасть под удар ПВО РФ, поэтому пилоты держали воздушную машину аккурат над руслом Днепра, рассказал портал Avia.Pro.

Эксперты ссылаются на сервис Flightradar 24, отследивший этот странный полет. По их мнению, пилоты оставили включенным траспондер, чтобы украинская противовоздушная оборона не открыла огонь по собственному самолету.

Цель перелета пока не установлена, но аналитики предполагают, что Киев перебрасывал в Днепропетровск какие-то виды вооружений, которые пытался скрыть. Не исключено, что это американские РСЗО или средства ПВО западного образца.

Сейчас самолета уже нет в Днепропетровске, поэтому скорее всего он вернулся в столицу Украины тем же замысловатым путем.