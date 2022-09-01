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ВСУ следует готовиться к обороне. Об этом заявил украинский военный эксперт Олег Жданов – пишет “Русская весна”.

По словам Жданова, ВСУ сейчас могут нанести удар по союзным войскам на Харьковском, Запорожском и Донецком направлениях. Однако на практике это будет крайне сложно реализовать. Особенно на Харьковском направлении – здесь идёт прямая подпитка российских войск из Западного военного округа.

Сложная ситуация складывается и на Донецком направлении – заявил эксперт. По словам Жданова, ранее оно выглядело перспективно для контрнаступления. Однако в скором времени российская сторона должна усилить там своё присутствие.

Военный эксперт отметил, что ВСУ сейчас трудно воевать сразу на трёх направлениях. Сказываются проблемы с недостатком артиллерии, военной техники и авиации. Кроме того, российские войска создают иллюзию массированного наступления. Это заставляет ВСУ перебрасывать войска с одной позиции на другую.

Раннее сами украинские военные заявляли, что у ВСУ не хватает техники и боеприпасов, чтобы противостоять артиллерийским обстрелам со стороны российских войск. Они утверждали, что на один выстрел ВСУ приходится больше десятка выстрелов с российской стороны. Превосходство артиллерии сеет в рядах украинских солдат приступы паники и заставляет их покидать свои позиции.

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