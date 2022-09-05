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Телеграм-канал «Типичная Одесса» опубликовал пост девушки украинского военнослужащего, которая поделилась его впечатлениями о контрнаступлении ВСУ на Херсонском направлении. Она написала, что парня «кинули без ничего» на российскую артиллерию, передает “Военное обозрение”.

Боец рассказал девушке, что в одном из подразделений, принимающем участие в контрнаступлении, из 100 человек в живых остались только семеро. Все остальные погибли, причем их тела мистическим образом куда-то исчезают.

«Пока перевозили туда-сюда, тело потерялось, и теперь он числится пропавшим без вести», – поведал военнослужащих об одном из своих сослуживцев.

Солдат предполагает, что командование подразделения стремится всеми силами скрыть потери либо работает на российские ВС. Также он выдвинул версию, что тела погибших бойцов продают на органы. В таком бизнесе могут быть замешаны и командиры высшего звена.

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