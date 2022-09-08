Киев пытается проявлять активность на Бахмутском направлении, но ВС РФ быстро пресекают любые такие поползновения. Эксперты портала Avia.Pro рассказали, как группа украинского спецназа из 9 человек, пытавшаяся занять новые позиции под Артемовском, была уничтожена предположительно бойцами ЧВК «Вагнер».

Украинские боевики передвигались на легковом авто, однако попали в грамотно организованную засаду. Они предприняли попытку оказать сопротивление, но не сумели справиться с российским подразделением. После короткой перестрелки националисты были ликвидированы.

Портал опубликовал видео, на котором зафиксирован бой между украинскими спецназовцами и подразделением ВС РФ. При этом по записи невозможно понять, откуда именно приехали боевики ВСУ. В противном случае была бы возможность установить место дислокации основных сил.