Контрнаступление, которое предприняли ВСУ в Херсонской области, с треском провалилось. При этом украинская армия несёт потери не только среди рядового состава, но и среди командиров. Украинские СМИ сообщили, что во время контрнаступления погиб полковник Андрей Омельченко – пишет телеграм-канал “Военный осведомитель”.

Где именно погиб полковник не уточняется. Отмечается лишь, что он попал под шквальный огонь российской артиллерии. Это произошло 1 сентября.

В публикации утверждается, что Андрей Омельченко принимал участие в боевых действиях в Донбассе ещё с 2014 года. Он служил в Службе безопасности Украины.

Контрнаступление на Херсонском направлении ВСУ начали на прошлой неделе. По некоторым данным украинская армия уже потеряла около трёх тысяч человек убитыми, а также около сотни единиц военной техники.