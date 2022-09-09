Попытки продвижения к Купянску могут стать причиной самого крупного поражения украинской армии со дня начала специальной военной операции ВС РФ. Портал Avia.Pro сообщает, что Киев слишком увлекся наступательными действиями и не обращает внимание на то, что происходит вокруг.

Между тем, союзные силы стремительно подходят к Харьковской области с севера. Кроме того, под Изюмом базируются крупные соединения ВС РФ, которые ждут своего часа. Как только ВСУ ускорятся и двинутся к востоку, они тут же окажутся в окружении, что и приведет к их разгрому.

Не исключено, что Киев это понимает и именно для защиты своих войск стягивает в Харьковскую область реактивные системы залпового огня HIMARS и MLRS. Однако проблема в том, что в ближнем бою это вооружение абсолютно бесполезно. Мало того, оно окажется в поле зрения российских военных и может быть уничтожено или захвачено в качестве трофея.