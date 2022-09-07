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К западу от поселка Пески российские ВС и Народная милиция ДНР продолжают наступление на Первомайском направлении. Портал «Военное обозрение» опубликовал видеозапись, на которой можно увидеть разбросанное оружие и останки погибших украинских резервистов.

Авторы публикации приводят слова военкора Александра Сладкова о невероятно «низком пороге самосохранения» украинской армии. Это означает, что ВСУ пытаются оказывать сопротивление, несмотря на многочисленные потери, что совершенно бессмысленно.

По мнению Сладкова, украинским гражданам, которые рано или поздно попадут в «мясорубку» на фронте, лучше уже сейчас понять, что ВС РФ обладают практически неограниченными возможностями и обязательно добьются своих целей. Поэтому любые жертвы совершенно напрасны, они не приближают «победы ВСУ» как говорит президент Украины Зеленский.

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