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Украинские боевики опубликовали видеозапись «охоты» за квадрокоптером Народной милиции ДНР. Они увидели аппарат и начали искать укрытие, так как отлично понимали, что сейчас по ним прилетят артиллерийские снаряды. Но одновременно с этим националисты попытались уничтожить коптер.

Сперва один из солдат выпустил по аппарату очередь из автомата, но ожидаемо не попал. После этого было решено сбить копеечное летающее устройство дорогостоящей ракетой из ПЗРК «Стингер» американского производства.

Эксперты портала «Военное обозрение» иронично замечают, что боевики могли бы продолжать свои попытки и ударить по неуловимому дрону из ЗРК «Бук» или С-300. Ведь Запад все равно потом пришлет новое оружие. Такая расточительность ВСУ – результат поддержки от США и НАТО, которые в стремлении ослабить РФ накачивают Киев оружием безо всяких ограничений.

Что касается квадрокоптера, он успешно пережил и выстрел из «Стингера», после чего отправил артиллерии координаты. Сразу же после этого она накрыла украинские позиции интенсивным огнем.

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