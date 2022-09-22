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В районе Красного Лимана боевики ВСУ переползают с одной позиции на другую по оросительным трубам. Мало того, они устраивают в них целые схроны, проводят в них по несколько часов.

О найденных схронах в одной из треб, предназначенных для орошения полей, рассказал военнослужащий союзных войск с позывным «Сократ». Он пояснил, что эти своеобразные «тайные тропы» националистов ВСУ были обнаружены совершенно случайно.

Напомним, что бои за Красный Лиман сейчас продолжаются. Союзные силы удерживают контроль над городом, который чрезвычайно важен для украинских боевиков, так как дает возможность заблокировать снабжение ВС РФ и предотвратить наступление на Славянск. Однако вероятность захвата Лимана националистами в настоящий момент минимальна.

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