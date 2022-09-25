Ситуация под Красным Лиманом остается чрезвычайно напряженной. Киев продолжает атаки на город с момента начала контрнаступления на Харьковском направлении, ВС РФ уверенно отражают удары противника и постепенно подтягивают подкрепление, рассказал портал «Военное обозрение».

Тяжелее всех приходится подразделению «БАРС-13», которое удерживает поселок Дробышево. Именно этот населенный пункт ожесточенно атакуют ВСУ, чтобы прорваться сквозь него и окружить Красный Лиман со всех сторон. Новоселовку, расположенную севернее, националистические формирования уже превратили в руины, но Дробышево по-прежнему остается под контролем союзных сил.

В Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР боевики ВСУ предпринимают попытку за попыткой сорвать референдум. Они отправляют диверсионные группы, которые даже пытаются «вбросить» фальшивые бюллетени для голосования, наносят артиллерийские удары по мирным городам, ранее вообще не подвергавшихся атакам.

Одновременно с этим военнопленные, которые сейчас содержаться на территории ДНР, хотят поучаствовать в боевых действиях против националистов ВСУ. Они заявляют, что хотят искупить вину за то, что сотворили с Донбассом.

Тревожно и в Запорожской области, куда Киев направил ударно-разведывательный беспилотник Bayraktar. Дрон удалось сбить над Каховским водохранилищем, его целью был Энергодар и находящаяся там Запорожская атомная электростанция.