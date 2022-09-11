Украинские СМИ продолжают выдумывать истории о боезарядах зенитно-ракетных комплексов С-300, якобы используемых Россией для ударов по наземным и даже морским целям. 10 сентября они написали, что очередная такая ракета попала прямо по судну, которое находилось у причала.

Напомним, что по неофициальной пока информации, высокоточные удары российских ракет уничтожили несколько логистических центров и пунктов временного размещения боевиков на территории Николаевской области. Киевские СМИ заявляют, что ВС РФ в пять раз повысили интенсивность ракетных атак на фоне контрнаступления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях.

Слухи о ракетах С-300, которые поражают наземные цели, Киев распускает давно. Это может быть связано с использованием украинскими военными древних советских средств ПВО, которые не справляются со своими функциями. Пытаясь сбивать российские ракеты, боевики попадают по жилым домам и другим объектам, а затем обвиняют в этом ВС РФ.