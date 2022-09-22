ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Чтобы остановить наступление украинских войск, ВС РФ может применить ядерное оружие. Последствия этого испытает на себе не только Украина, но и соседние с ней страны. Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий – пишет издание “Русская весна” со ссылкой на ITV News.

Со слов Скибицкого, взрыв тактического ядерного заряда повлияет на весь Черноморский регион. Представитель ГУР, говоря о возможных последствиях, привёл в пример трагедию на Чернобыльской АЭС. Применение Россией ядерного оружия станет катастрофой похожего масштаба, считает Скибицкий. Последствия смогут ощутить на себе Польша, Турция, Болгария и другие страны, отметил представитель украинской разведки.

21 сентября президент России Владимир Путин в видеообращении заявил, что Россия готова защищать свою безопасность всеми доступными средствами. В Европе и США это расценили как угрозы применения ядерного оружия в рамках специальной военной операции.

Вам может понравиться

Российские военнослужащие захватили в качестве трофеев БМП-2 и БТР-3У боевиков ВСУ

Российские десантники показали на видео новые трофеи, которые взяли в результате одного из боев с националистическими формированиями ВСУ. В их распоряжение попала бронетехника украинской армии, передает портал РЕН ТВ. Военнослужащие

“Ростех” увеличит выпуск военной техники в связи с частичной мобилизацией

Многие предприятия “Ростеха” уже перешли на новый режим работы, их сотрудники трудятся сверхурочно и даже в выходные дни. Об этом РИА “Новости” рассказали в госкорпорации. Там отметили, что такие изменения

Нанесены удары по объектам противника в городах Запорожье и Николаевка

В Запорожье 21 сентября прогремел мощный взрыв, уничтоживший оперативный штаб украинской армии. Данный объект использовался офицерами ВСУ для проработки плана нового контрнаступления на населенный пункту Орехов, рассказал портал «Военное обозрение».