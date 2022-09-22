Чтобы остановить наступление украинских войск, ВС РФ может применить ядерное оружие. Последствия этого испытает на себе не только Украина, но и соседние с ней страны. Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий – пишет издание “Русская весна” со ссылкой на ITV News.

Со слов Скибицкого, взрыв тактического ядерного заряда повлияет на весь Черноморский регион. Представитель ГУР, говоря о возможных последствиях, привёл в пример трагедию на Чернобыльской АЭС. Применение Россией ядерного оружия станет катастрофой похожего масштаба, считает Скибицкий. Последствия смогут ощутить на себе Польша, Турция, Болгария и другие страны, отметил представитель украинской разведки.

21 сентября президент России Владимир Путин в видеообращении заявил, что Россия готова защищать свою безопасность всеми доступными средствами. В Европе и США это расценили как угрозы применения ядерного оружия в рамках специальной военной операции.