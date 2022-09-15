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Украинский военнослужащий, который уже ушел в отставку и находится во Франции, избил двоих соотечественник, так как принял их за россиянок. Они в тот момент слушали антироссийскую песню на украинском языке, поэтому сочли своего обидчика россиянином. В этой путанице смогла разобраться только местная полиция, рассказало издание “МК”

Избитые бывшим военным женщины сейчас находятся в больнице с травмами разной степени тяжести. Дебошир задержан и помещен под судебный надзор за нападение на беженок.

Теперь мужчине придется заплатить штраф в размере 45 тысяч евро. Кроме того, он может оказаться за решеткой на срок до 3 лет за нанесение телесных повреждений соотечественницам. Сам он заявил, что перепутал беженок с россиянками и избил их «совершенно случайно». При этом отмечается, что все действо происходило на глазах двухлетнего сына бывшего украинского военного.

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