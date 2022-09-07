Киев закупил первые 40 беспилотников Warmate и 29 из них передал на фронт, рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он сообщил, что приобретение БПЛА для «Армии дронов» стало возможным благодаря сбору, организованному компанией Monobank.

Покупка беспилотников обошлась в 64 миллиона гривен (1,7 мл долларов США), которые собрали клиенты банка и граждане Украины.

По словам Федорова, еще 20 БПЛА будут переданы украинским военным уже в этом месяце. Warmate представляют собой ударные дроны, которые могут уничтожать средства ПВО и РЭБ, радиолокационные станции, а также комплексы радиоэлектронной разведки и легкобронированные боевые машины.

Monobank представляет собой виртуальное финансовое учреждение, которое работает исключительно через мобильное приложение. Оно функционирует на основании лицензии Universal банка.